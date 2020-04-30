Соцсети: полиция высадила из автобуса жительницу Казани с сыном из-за «сомнений в его личности»

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Сегодня в соцсетях появилось видео спора жительницы Казани с полицейским. Согласно описанию ролика, правоохранители ссадили женщину и ее сына с автобуса 90-го маршрута на пропускном пункте в Салмачах.

Сотрудник полиции на камеру заявляет, что решил ссадить юношу, поскольку тот не предъявил ему документы.

«Я не знаю, что это за гражданин. У меня возникли сомнения в его личности», — сказал полицейский.

Подошедшему руководителю жительница Казани представилась и заявила, что видит в действиях полицейского коррупционную составляющую.

Позже спор коснулся режима самоизоляции. Женщина потребовала, чтобы ее оштрафовали за нарушение режима. После этого стала уходить.