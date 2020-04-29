СМИ: в Татарстане покончил с собой предприниматель

В Апастово нашли тело местного предпринимателя. По предварительным данным он покончил с собой.

Суицид бизнесмен совершил в ночь на воскресенье, 26 апреля, сообщает «Регион-онлайн».

«36-летний индивидуальный предприниматель совершил суицид. Тело нашли в бане его дома в поселке Апастово», — приводит издание слова источника.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Альметьевске в ночь на 25 апреля мужчина упал с 8 этажа. За неделю до этого погибла выбросившаяся с высоты жительница Набережных Челнов.