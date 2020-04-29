СМИ: в Татарстане покончил с собой предприниматель
В Апастово нашли тело местного предпринимателя. По предварительным данным он покончил с собой.
Суицид бизнесмен совершил в ночь на воскресенье, 26 апреля, сообщает «Регион-онлайн».
«36-летний индивидуальный предприниматель совершил суицид. Тело нашли в бане его дома в поселке Апастово», — приводит издание слова источника.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Альметьевске в ночь на 25 апреля мужчина упал с 8 этажа. За неделю до этого погибла выбросившаяся с высоты жительница Набережных Челнов.Происшествия Татарстан
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