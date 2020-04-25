В МЧС рассказали подробности о падении мужчины с 8 этажа в Альметьевске

В татарстанском главке МЧС раскрыли подробности о гибели мужчины, упавшего с балкона 8-го этажа в Альметьевске.

Сообщение о стоящем на внешней стороне балкона дома по улице Сулейманова поступило 25 апреля в 02:39, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в квартиру заперта. К балкону была поднята пожарная автолестница.

«Спасатель ПСП ЗПСО №7 поднялся по автолестнице, стал задавать мужчине вопросы, но мужчина ничего не отвечал, стоял молча, находился в ступоре», — говорится в сообщении.

При приблежении лестницы он сорвался ивниз и получсил травмы несовместимые с жизнью.

В МЧС пояснили, почему не использовался «батут». Соответствующие спасательные устройства рассчитаны на спасение людей, прыгающих с высоты не выше 20 метров. Тогда как высота падения погибшего составила около 25-27 метров.