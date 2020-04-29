В Татарстане можно будет получить пропуск для занятий спортом

Глава Минцифры республики Айрат Хайруллин анонсировал появление нового пропуска на выход из дома — для занятий спортом.

Представители бегового сообщества Альметьевска в Instagram попросили разрешить пробежки с 5 до 8 часов утра.

«Будет такая возможность. С завтрашнего дня», — написал Хайруллин в комментариях к публикации.

Подробности должны поступить в ближайшее время.

Ранее сегодня сообщили, что в Татарстане в системе пропусков с начала работы сервиса зарегистрировались около 1,5 млн жителей республики. За это время пользователи запросили почти 8 млн разрешений на выход.