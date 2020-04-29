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В системе пропусков Татарстана зарегистрировались почти 1,5 млн жителей республики

13:33, 29.04.2020 1
В системе пропусков Татарстана зарегистрировались почти 1,5 млн жителей республики
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане в системе пропусков с начала работы сервиса зарегистрировались около 1,5 млн жителей республики.

За это время пользователи запросили почти 8 млн разрешений на выход.

Самой востребованной целью на выход по-прежнему остается шестая — выезд на дачу. По ней было выдано 3,6 млн пропусков.

На втором месте по востребованности оказалась восьмая цель — доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости. Татарстанцы запросили свыше 2 млн кодов по этой цели, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Также с 13 апреля заработали СМС-пропуска для самозанятых. За это время там зарегистрировались более 3 тыс. граждан, которые получили более 15 тыс. пропусков.

ТехнологииОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:43
    Какой цифры (количество зарегистрированных и/или количество выданных пропусков) будет достаточно для снятия режима самоизоляции. Судя по тому, что проверяющих не волнует проблема пандемии, а волнует наличие цифрового пропуска, то когда наступит предел "насыщаемости и самоудовлетворенности в зарегистрированных и выданных пропусках, тогда и прекратится пандемия, и вирус некому не будет страшен.
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