В системе пропусков Татарстана зарегистрировались почти 1,5 млн жителей республики

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане в системе пропусков с начала работы сервиса зарегистрировались около 1,5 млн жителей республики.

За это время пользователи запросили почти 8 млн разрешений на выход.

Самой востребованной целью на выход по-прежнему остается шестая — выезд на дачу. По ней было выдано 3,6 млн пропусков.

На втором месте по востребованности оказалась восьмая цель — доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости. Татарстанцы запросили свыше 2 млн кодов по этой цели, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Также с 13 апреля заработали СМС-пропуска для самозанятых. За это время там зарегистрировались более 3 тыс. граждан, которые получили более 15 тыс. пропусков.