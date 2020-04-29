В Татарстане рассказали о новых случаях COVID-19

В Татарстане сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции.

Так, 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому( у них болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме). Четыре случая из них — завозные, 51 — контактные. За последние сутки из больниц выписали пять человек.

Из них:

до 18 лет — 4,

от 18 до 30 — 2,

от 30 до 50 — 18,

от 50 до 60 — 12,

от 60 до 70 — 12,

от 70 до 80 — 4,

от 80 до 90 — 3.

20 новых случаев выявили в Казани,11 — в Альметьевском районе, пять — в Набережных Челнах, четыре — в Буинском районе, три — в Нижнекамском районе, по два случая — в Зеленодольском и Дрожжановском районах, по одному случаю зафиксировали в Лениногорском, Сабинском, Арском, Аксубаевском, Высокогорском районах.