Стала известна статистика по смертности от новообразований

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Росстат обнародовал статистику по смертности от новообразований как злокачественных, так и доброкачественных. Больше всего людей скончались от опухолей в Москве.

За 2019 год в Москве зафиксировано 27,1 тыс. смертей от новообразований. На втором месте по смертности стал Санкт-Петербург (13,7 тыс.), чуть меньше в Московской области (13,4 тыс.). Затем в списке значится Краснодарский край (10,3 тыс.) и Свердловская область (10,2 тыс.).

Всего за 2019 год в стране скончалось 295,5 тыс. людей от новообразований. Это на 6,7 тыс. больше, чем в 2018-м (288,8 тыс.), передает RT-онлайн.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ранней, доклинической стадии выявляют 69,3% онкологических заболеваний.

