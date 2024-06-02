В Казани до конца сентября частично ограничат движение транспорта по улице Кремлевской

Фото: Максим Платонов

В Казани с 5 июня по 30 сентября будет частично ограничено движение по улице Кремлевской. По сообщению мэрии города, это связано с реконструкцией главного корпуса Казанского федерального университета.

— Будут закрыты проезжая часть и тротуар в районе здания №18, — говорится в сообщении комитета внешнего благоустройства города.

Реконструкция главного корпуса КФУ проводится в преддверии саммита БРИКС, который состоится в октябре этого года. Всего к международному событию в городе обновят более 200 исторических объектов. Напомним, что накануне завершились работы по благоустройству сквера им. В.А. Котельникова — это первое общественное пространство, которое обновили в рамках подготовки к саммиту БРИКС.