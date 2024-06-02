В России 77% жителей крупных городов предпочитают электронные книги, а 60% — аудиокниги

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию аналитической компании J’son & Partners Consulting, 77% жителей крупных российских городов, что составляет 30,3 млн человек, предпочитают читать электронные книги. Аудиокниги пользуются популярностью у 60% горожан, или 23,6 млн человек. Опрос проводился в январе 2024 года среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 000 человек, и включал 4 тыс. интервью.

В возрастной категории от 35 до 54 лет электронные книги читают 79,6% женщин и 78,9% мужчин. Аудиокниги предпочитают слушать 63,3% женщин и 61,2% мужчин в возрасте от 25 до 34 лет. В целом, 78,5% женщин и 74,8% мужчин предпочитают электронные книги. Аудиокниги популярны у 59,8% женщин и 60,3% мужчин.

Женщины в возрасте от 18 до 34 лет наиболее интересуются нон-фикшном по психологии и мотивации, тогда как женщины старше 35 лет предпочитают легкий жанр (43,9%). Мужчины в возрасте от 18 до 34 лет интересуются книгами о практических знаниях и навыках, а историческую литературу предпочитают мужчины старше 35 лет (46%).

В аудиоформате женщины всех возрастов отдают предпочтение книгам по психологии и мотивации. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет слушают подкасты (31%), а старшие возрастные категории (25–34 и 35–54 лет) предпочитают историческую литературу (29,2% и 32,1% соответственно).

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова