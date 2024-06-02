В Казани за первый день лета произошло 134 ДТП

В Казани 1 июня 2024 года зафиксировано 134 дорожно-транспортных происшествия, сообщает ГИБДД города. В трех случаях есть пострадавшие: наезд на пешехода во дворе, наезд на препятствие из-за превышения скорости и столкновение из-за несоблюдения очередности проезда.

Также за минувшие сутки задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и пять — без прав на управление транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть граждан.

Напомним, что для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки. Теперь водителям потребуется добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации и нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.