РФС получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей в 2023 году

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) объявил о получении чистой прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей по итогам 2023 года. Об этом ТАСС сообщил председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко на конференции организации.

По словам Перонко, выручка РФС составила 7,2 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. Это позволило достичь профицита бюджета и выполнить все обязательства в рамках утвержденных смет и бюджета.

— Такие результаты стали возможны благодаря работе со спонсорами и партнерами, а также эффективным и оперативным действиям РФС. Все соревнования и мероприятия были проведены в соответствии с утвержденным бюджетом, регламентом и программами развития РФС, — добавил специалист.

Напомним, казанский «Рубин», выступающий в РПЛ, завершил нынешний сезон на 8-м месте. В последнем матче чемпионата казанские футболисты сыграли вничью с Сочи — 1:1. Автором единственного гола в составе «Рубина» стал лучший бомбардир Мирлинд Даку, отправивший мяч в сетку ворот на 44-й минуте встречи.