Тюркских духов и Кота Казанского превратили в мультфильм

Ахсан Фатхутдинов и Альфрид Шаймарданов вдохновили аниматоров на «АртСказки»

Фото: Владимир Васильев

Картины Ахсана Фатхутдинова и Альфрида Шаймарданова превратили в мультфильмы. Это результат работы над проектом «АртСказки», который представили взрослым и детям в Галерее современного искусства. Работы классиков татарской живописи и современного наивного искусства, оказывается, можно анимировать.

Вдохновились духами

Мультфильмы создали при участии благотворительного фонда «Детские надежды» по заказу Министерства культуры РТ. Как рассказала автор сценария фильмов и продюсер проекта Ирина Локтева, идея «АртСказок» пришла после знакомства с работами Ахсана Фатхутдинова.

Родившись в Черемшанском районе, он учился и преподавал в Нижнем Тагиле, а с 1969 года жил в Нижнекамске, где сейчас работает его музей, обязательный к посещению.

В конце 1980-х и в середине 1990-х Фатхутдинов создал цикл работ из 60 картин «Ияләр» («Духи — хозяева»), интересных не только образами, основанными на древнетюркском и татарском фольклоре, но и резными рамами. Художник вдохновлялся творчеством Габдуллы Тукая, также у него есть цикл «Могильные камни» в виде эпитафий. Часть картин из серии «Ияләр» стала основой для мультфильма.

— Он и сам писал, что эти работы близки его сердцу, что он хотел бы передать новому поколению видение этих персонажей. Его идея — все, что нас окружает, имеет своих защитников, — говорит Ирина Локтева.

Встречи с оберегами

«Мифосказы» — это история полена, то есть Утына. Звучит колыбельная, наступает ночь. А Утын общается с духами, оберегами, хранителями — стола, ворот, камней на кладбище, поля, земли, колыбели и встречает домового-бичура. У всех Утын пытается узнать, кто же он такой, а потом встречает самого Ахсана Фатхутдинова, хранителя оберегов.

«Нужны хозяева, целители, хранители духовных богатств, собиратели, знатоки и мудрецы, соединяющие оборвавшиеся страницы книги нашей истории», — резюмирует закадровый голос. Текст читает Ярослав Хорошков, надеемся, что будет и татарская версия.

Как рассказал режиссер и мультипликатор Рустем Хайруллин, для такого фильма классическая и рисованная анимация не подходила. Поэтому была выбрана техника перекладки, с помощью компьютера. Вырезались определенные детали персонажа, дорисовывались фоны за ними — в манере художника. То есть персонажи картин превращались как бы в кукол, которых «дергает» за ниточки аниматор с помощью «Фотошопа». Благодаря новым технологиям этот процесс убыстряется — потому что надо лишь выставить начальную и конечную точку движения, а остальное просчитает компьютер.

Альфрид Шаймарданов, Светлана Брайловская, Рустем Хайруллин, Ирина Локтева. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Дали наконец приехал в Казань

Мультфильм «Кот Казанский» сделан по работам Альфрида Шаймарданова. У него судьба другая. Родился в Сабинском районе, жил в Казахстане, служил на Северном флоте, учился в Ленинграде на киномеханика, переехал в Казань. После работы на студии кинохроники стал заниматься живописью. В 2018 году Шаймарданов получил премию Фешина, в России его называют современным классиком наивного искусства. Его картины интересны сюжетами, деталями, юмором. В 2021 году вышел альбом-монография «Альфрид Шаймарданов. Наив навсегда», который и попался Локтевой.

— Его наивная живопись как будто рождена для того, чтобы стать мультфильмом, — отметила Локтева. — Но здесь у нас была прекрасная возможность встретиться с автором! Потому что за наивными картинами лежит целый мир с философией.

Идея мультфильма пришла, когда создатели проекта увидели картину «Привычка жениться» с Сальвадором и Гала Дали в Казани в свадебных нарядах.

Котов Альфрид Шаймарданов рисует много. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Журналистка Светлана Брайловская, которая занимается исследованием жизни Гала Дали, напомнила, что еще в 1986 году в газете «Известия» вышла статья, как журналист, пытаясь проникнуть в замок к художнику, сообщил, что он только что был в Казани. Его тут же пустили. Больной гений прошептал по-русски: «Божья коровка по небу летела». Это были слова его жены. Он спросил: правда ли, что в Казани водятся верблюды. Они к нам привозили рыбу из Астрахани. Гала это могла видеть и рассказывала мужу.

— Ту газету я случайно увидел, будучи студентом, — отметил сам Шаймарданов. — Она мне попалась, статья показалась любопытной. И она осела в голове.

Так что он применил факт, что эпатажная чета в каждой новой стране проводила обряд бракосочетания, надевая традиционные костюмы. Сальвадор Дали мечтал побывать в Казани, так почему бы не осуществить эту идею в мультфильме?

С помощью компьютера картины можно анимировать. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

«Кот Казанский» — работа ироничная и сюрреалистическая, почти в духе знаменитых армянских мультфильмов. После многих уверенных заявлений в ней следует текст: «Это не точно». Можно увидеть знаменитые сюжеты Шаймарданова, привязанные к мифологизированной истории Татарстана: змея из «Неслучайной встречи», мужчину с собакой из работы «Постигая смысл», петуха из картины «В ожидании чуда». Создавать путаницу — это и есть смысл работ художника, говорится в мультфильме.

Но это не точно. Отметим, что основными гостями презентации стали дети, для которых Альфрид Шаймарданов в конце показа провел мастер-класс.