На благоустройство парков Набережных Челнов потратят 25 млн рублей

Фото: предоставлено бюро «Архитектурный десант»

В рамках программы благоустройства Набережных Челнов планируется проведение ряда работ, на которые выделяется 25 миллионов рублей. Работы затронут различные городские территории общей площадью 5 255 966,98 м². В частности, планируется провести работы на следующих объектах:

712 094,11 м² бульваров;

597 346,33 м² скверов;

3 946 526,54 м² парков, набережных и хвойных массивов.

Проект предусматривает уборку мусора со всех территорий, посев новых газонов и ремонт старых, обработку деревьев и разведение цветников из многолетних цветов. Также планируется изготовление объемных декоративных фигур.

Помимо этого исполком города планирует очистить водоемы от мусора и грязи, вычистить городские фонтаны и бассейны. Кроме того, будет проведен косметический ремонт уже имеющихся объектов внутри парков и рекреационных зон города — поменяют стекла, окрасят скамейки, отмоют все поверхности стен и колонн



Всего в список попали 26 бульваров, 47 скверов и еще 23 зоны, включающие парки и хвойные массивы. Мероприятия также коснутся и набережной города, работа над которой ведется уже 3 года. Челнинская набережная и городской парк «Прибрежный» в этом году стали победителями в голосовании по благоустройству на 2025 год.