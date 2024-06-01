Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Всемирные игры дружбы, которые изначально запланированы на сентябрь 2024 года в Москве и Екатеринбурге, могут быть перенесены. По информации СМИ, возможный перенос не связан с давлением Международного олимпийского комитета (МОК) и отдельных стран.



Потенциальный перенос соревнований обсуждается с высшим руководством России и может получить поддержку. Среди причин переноса — рекомендация Международной ассоциации дружбы (IFA), которую возглавляет бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке.

Серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина заявила «Чемпионату», что давно знала о переносе Игр дружбы:

— Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше, — сказала она.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирных игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.



Рената Валеева