В Казани прошел фестиваль «Ялкын Фест», посвященный столетию подросткового журнала «Ялкын»

В Казани, в самом сердце республики — на территории Казанского Кремля — прошел масштабный детский праздник, об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. На сцене выступали подростки, исполнявшие татарские песни, а зрители подпевали и пританцовывали. Многие гости фестиваля пришли в национальных украшениях — тюбетейках и калфаках.



Фестиваль был приурочен к столетнему юбилею подросткового журнала «Ялкын». Его начали выпускать в 1924 году в Москве под руководством Мусы Джалиля. За вековую историю журнал претерпел множество изменений, но основной посыл остался неизменным — это издание, созданное детьми для детей. Журнал выходит ежемесячно, и около 80% материалов подготовлены юными журналистами. Темы актуальны и интересны, дети сами предлагают их и пишут статьи, а взрослые только корректируют.

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль и пообщался с ребятами. Он отметил, что журнал вносит огромный вклад в сохранение татарской культуры. Праздник объединил более 5 тысяч детей со всего Татарстана.



Рената Валеева