В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту избиения малолетнего
Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как в ходе мониторинга СМИ была обнаружена видеозапись, на которой мужчина в Набережных Челнах избивает мальчика, врезавшегося в него на самокате.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.ПроисшествияОбщество Татарстан