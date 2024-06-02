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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту избиения малолетнего

11:13, 02.06.2024
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту избиения малолетнего
Фото: Динар Фатыхов

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как в ходе мониторинга СМИ была обнаружена видеозапись, на которой мужчина в Набережных Челнах избивает мальчика, врезавшегося в него на самокате.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ПроисшествияОбщество Татарстан

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