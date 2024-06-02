В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту избиения малолетнего

Фото: Динар Фатыхов

Следком России по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как в ходе мониторинга СМИ была обнаружена видеозапись, на которой мужчина в Набережных Челнах избивает мальчика, врезавшегося в него на самокате.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.