Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет в Совет Федерации

Врио главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук сообщил, что бывший губернатор региона Наталья Комарова будет представлять Югру в Совете Федерации. Об этом пишут «Ведомости».

Кухарук подчеркнул, что знания и опыт Комаровой будут полезны для работы на федеральном уровне. По его словам, он сам попросил Комарову представлять регион в верхней палате парламента.

Об уходе с поста главы ХМАО Комарова сообщила 30 мая. Она возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет.

