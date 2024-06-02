Сегодня в Казани 29 градусов тепла и небольшой дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами дождь. Ветер юго-восточный 5—10 м/с с порывами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +27°С до +29°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +25 до +30°С.

Напомним, к началу следующей недели в Татарстане температура воздуха прогреется до 31°С, также на территории республики выпадет небольшое количество осадков.