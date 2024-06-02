В России ужесточат правила установки дорожных камер

Фото: предоставлено пресс-службой ГБУ

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила применения дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они утверждены правительством РФ и опубликованы в постановлениях №752 и 754.

Согласно новым правилам, расстояние между стационарными комплексами видеофиксации должно составлять от 1 до 5 км. Зона контроля скорости должна начинаться через 150—300 метров после предупреждающего знака. Обработкой данных с комплексов теперь будет заниматься только МВД. Региональные власти больше не смогут влиять на этот процесс.

Кроме того, новыми правилами введен закрытый перечень мест, где можно устанавливать камеры контроля скорости. Опоры таких камер не должны перекрывать дорожные знаки и светофоры.

Передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД можно будет устанавливать в зоне дорожных работ, но по их окончании они должны быть убраны.

Также обязательной станет маркировка автомобилей, в которых установлены передвижные комплексы, цветографическими схемами.

Напомним, что в России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов. Помимо этого, для СИМ планируют ввести систему учета по типу автомобильных номеров.