Умерла актриса Вахтанговского театра Инна Алабина

Заслуженная артистка России, актриса Театра имени Евгения Вахтангова Инна Алабина ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил театр в своем телеграм-канале.

О дате и времени прощания с актрисой будет сообщено позже. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Инны Алабиной.

— Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь вахтанговской сцене — Инны Алабиной. Ее неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой, — говорится в сообщении театра.

Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова. Среди созданных актрисой образов на сцене — Гек Финн и Том Сойер в «Приключениях Гекльберри Финна», Солдатик в «Планете надежды» и многие другие.