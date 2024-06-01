Бизнес-обзор: передел рынка грузоперевозок в Челнах и систем безопасности в Казани

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 13-я

Фото: Максим Платонов

В последнюю неделю весны татарстанский бизнес проявлял активность, совершая сделки в сфере логистики, торговли и систем безопасности. Собственники группы «Рутек» перетасовали активы в Казани, а в челнинском молле «Торговый квартал» закрепились москвичи. Меняются владельцы и в сфере грузоперевозок в автограде. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».



Новые люди в грузоперевозках автограда



В Набережных Челнах продолжается передел рынка в сфере грузоперевозок. Транспортная компания «Гурон» с трехмиллиардным оборотом перешла под контроль самозанятого гражданина Валерия Козлова (через его ООО «Опторг Поволжье»). Его фирме досталось 90% акций в уставном капитале «Гурона», который специализируется в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта. Еще 10% — у АО «Предводитель» Альберта Харрасова.

Общество было реорганизовано, предшественниками «Гурона» были две известные челнинские транспортные компании «Виттар» и «Реванш-Н». Они предлагали клиентам перевозки «готовых» грузов еврофурами до 20 тонн, работали в двух направлениях: грузоперевозки и междугородние грузоперевозки.

Предшественниками «Гурона» были две транспортные компании «Виттар» и «Реванш-Н», они предлагали клиентам перевозки «готовых» грузов еврофурами до 20 тонн. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сегодня в штате компании числятся 449 человек. Минувший год она закончила с оборотом в 2,9 млрд и чистой прибылью в 118 млн рублей. У Козлова в собственности еще две компании в автограде — это «Опторг Поволжье», занятый оптовой торговлей картона и бумаги (оборот 66 млн рублей), и УК «А-Груп», которая ведет административно-хозяйственную комплексную деятельность по обеспечению работы организации (оборот 206 млн рублей).

Второй бенефициар «Гурона» — предприниматель Альберт Харрассов в разное время руководил восьмью и был совладельцем шести компаний в области грузоперевозок, причем не только в Татарстане, но и в Башкортостане и Москве. На сегодня ему принадлежат челнинское АО «Предводитель», которое ведет деятельность холдинга, а также сабинское ООО «Драйв Авто», занятое в сфере вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом.

Новые владельцы молла «Торговый квартал»

Согласно открытым данным, сменился владелец и в челнинском торгово-развлекательном центре «Торговый квартал». Комплекс площадью порядка 40 тысяч «квадратов» открылся весной 2007 года и стал одним из первых крупных моллов в автограде. Бенефициарами ТЦ выступали венгерская компания Granit Polus Group и кипрская «Компания Квинтана Инвестментс Лимитед». Но 2 года назад объект взяли в управление москвичи из ООО «НЧ Менеджмент» — у компании прописка в Казахстане.

Комплекс площадью порядка 40 тысяч «квадратов» открылся весной 2007 года и стал одним из первых крупных моллов в автограде. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», в четверг новым совладельцем АО «Торговый квартал Набережные Челны» стала международная компания ООО «Принстар Лимитед». Зарегистрирована она в Калининградской области, в числе учредителей — московская управляющая компания ООО «Парус управление активами».

Выручка от продаж молла «ТК» в прошлом году составила 487,8 млн, чистая прибыль — 90,7 млн рублей. Размер чистых активов торгового центра превышает 1 млрд рублей.

У главы ТК «Рутек» новые партнеры

На этой неделе новые собственники пришли и в структуру одного из лидеров российского рынка систем безопасности — группу компаний «Рутек». Ринат Сибгатуллин больше не является единственным владельцем казанского ООО «Торговая компания «Рутек» с годовой выручкой в сумме 3,04 млрд и чистой прибылью 155,9 млн рублей. За ним осталось 34% долей в компании, а еще по 33% акций у Михаила Орлова и Руслана Султанова. Обоим ранее принадлежали одноименные фирмы в Москве и Ставрополе, но на сегодня они ликвидированы.

ГК «Рутек» была основана в 2008 году. Основные направления ее деятельности — проектирование, производство и комплексные поставки систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, автоматизации и других. География объектов и партнерской сети компании насчитывает более 50 регионов России и пяти стран ближнего зарубежья.