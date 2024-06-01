«Приключения Тома Сойера» Марка Твена — самая популярная книга у детей в Татарстане
К Международному дню защиты детей книжный сервис «Литрес» проанализировал продажи электронных и аудиокниг в категории детской литературы среди пользователей из Татарстана и выяснил, что самой популярной книгой стало произведение «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.
Топ-10 детских книг среди пользователей из Татарстана:
- «Приключения Тома Сойера», Марк Твен;
- «Манюня» (аудиокнига), Наринэ Абгарян;
- «Манюня», Наринэ Абгарян;
- «Пес по имени Мани», Бодо Шефер;
- «Ходячий замок», Диана Уинн Джонс;
- «Время всегда хорошее», Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак;
- «Собачка Соня на даче» (аудиокнига), Андрей Усачев;
- «К доске пойдет… Василькин! Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса», Виктория Ледерман;
- «Хоббит, или Туда и Обратно», Джон Рональд Руэл Толкин;
- «Одиссея капитана Блада» (аудиокнига), Рафаэль Сабатини.
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