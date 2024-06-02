ВС России освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Военные силы России освободили населенный пункт Уманское ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
— Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики, — сказано в сводке Минобороны.
Кроме того, бойцы данной группировки отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Сокол и Новопокровское Донецкой Народной Республики.Общество