Стало известно, какую долю онкозаболеваний в Татарстане выявляют на ранней стадии

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В Татарстане на ранней, доклинической стадии выявляют 69,3% онкологических заболеваний, сообщил сегодня журналистам замглавврача казанского онкодиспансера Альфир Хисамутдинов.

Этот показатель является одним из основных, по которому оценивают качество работы онкологической службы в Татарстане. Отметка в 69,3% является плановым показателем на 2019 год.

Также Хисамутдинов рассказал, что доля больных в Татарстане, которые наблюдаются с онкологией уже пять и более лет (а значит, живут с заболеванием пять и более лет), достигла 58,7%.