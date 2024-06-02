На вершине Эльбруса установили памятник героям Великой Отечественной войны

В честь мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы над фашизмом шахтинские альпинисты установили на горе Эльбрус стелу памяти героям Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказал организатор экспедиции Андрей Трикозов.

Гора Эльбрус является высочайшей точкой России.

По словам Трикозова, установка памятника станет началом эстафеты подобных мероприятий и акций в России. Он выразил надежду, что инициативу подхватят другие люди.

— Мы первые, кто придумал такую акцию, положили такое начало. Здорово, если бы это все продолжилось и было бы подхвачено другими ребятами, другими людьми, — отметил он.

Новый обелиск шириной 90 см, высотой 80 см и весом около 8 кг изготовлен из листа нержавеющей зеркально-отполированной стали. На нем изображены фигура матери, ожидающей своего сына с войны, и тройка летящих журавлей.