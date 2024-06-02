Объединенные Арабские Эмираты примут «Игры будущего» в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров объявил, что следующие мультиспортивные соревнования пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году.

— Следующие «Игры будущего» пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году, — заявил Столяров в своем телеграм-канале.

Первые соревнования прошли в Казани в феврале — марте 2024 года. В основной программе было представлено 16 дисциплин, а в расширенной — еще пять. Все они объединили киберспорт и классические виды спорта.

После окончания «Игр будущего» зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. А Игорь Лантратов, телеведущий и киноактер, отметил, как успешно Казань справилась с проведением первого в истории турнира фиджитал-игр.

Также раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за радушный прием гостей из всех регионов России и из других стран и отметил, что весь Татарстан очень старался провести мероприятие на высшем уровне.