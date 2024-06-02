Правительство России выделило 300 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

Фото: Динар Фатыхов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 300 миллионов рублей для малого и среднего предпринимательства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Как сказано в документе, средства из резервного фонда пойдут на грантовую поддержку социально значимых проектов.

Финансирование выделено в рамках федерального проекта «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства».

— На гранты могут претендовать предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги, — говорится в распоряжении.

Максимальная сумма финансирования может составлять до 300 тысяч рублей.

Средства грантов можно использовать на аренду и ремонт нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.

Также подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трех лет.