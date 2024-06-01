МВД призывает россиян проверить данные и сроки действия загранпаспортов

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии летних отпусков МВД России рекомендует гражданам проверить актуальность своих заграничных паспортов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в своем Telegram-канале, пишет RT.

— Необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта, — отметила Волк.

Напомним, в России могут ввести запрет на выдачу заграничных паспортов некоторым гражданам. Кроме того, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать призыв на военную службу или выбор в пользу альтернативной гражданской службы.

Рената Валеева