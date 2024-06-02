В Тверской области произошел пожар на лодочной станции
Сегодня в Кимрском муниципальном округе, расположенном в Тверской области, произошел пожар. По предварительным данным, горит лодочная станция на территории СНТ «Чайка».
По сообщению пресс-службы МЧС России, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На данный момент информации о пострадавших нет.
К месту отправился самолет Ка-32 с водосливным устройством. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Причины возгорания выясняются.ОбществоПроисшествия