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Происшествия

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ДТП на ж/д переезде в Татарстане

10:51, 02.06.2024
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ДТП на ж/д переезде в Татарстане
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по РТ

Вечером 1 июня 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде вблизи платформы «Чурилино» грузовой поезд столкнулся с двумя мотоциклами. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате аварии оба водителя мотоциклов и 14-летний пассажир были госпитализированы.

Татарская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасного движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан

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