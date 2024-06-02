Транспортная прокуратура проверит обстоятельства ДТП на ж/д переезде в Татарстане
Вечером 1 июня 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде вблизи платформы «Чурилино» грузовой поезд столкнулся с двумя мотоциклами. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, обстоятельства происшествия устанавливаются.
В результате аварии оба водителя мотоциклов и 14-летний пассажир были госпитализированы.
Татарская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований безопасного движения железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.