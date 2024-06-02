Россия стала самой атакуемой хакерами страной мира

В преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что Россия является самой атакуемой хакерами страной мира. Об этом пишут РИА "Новости".

По его словам, шансы среднестатистического россиянина столкнуться с мошенничеством при выходе в интернет уже выше 70%.

Голованов отметил, что до пандемии коронавируса шанс столкновения с фишингом или другим мошенничеством составлял 30–35%, а затем вырос до 40–50% во время пандемии. Сейчас же этот показатель перевалил за 70%, и нет причин полагать, что он начнет падать.

Недавно атакам хакеров подверглась система интернет-доставок СДЭК — в течение нескольких дней пользователям были недоступны многие сервисы компании.