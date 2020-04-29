Как изменился казанский рынок труда в кризис: сокращения и тысячи обновлений резюме

Фото: Максим Платонов

Четвертая неделя карантина внесла свои коррективы в трудовую занятость россиян. Как Жители комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова Казани проявляют достаточно высокую активность с поиске работы: с начала апреля она выросла в 1,5 раза по сравнению с февралем,

Так, по данным сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru в этом месяце в столице Татарстана обновили или создали резюме более 33 тысяч человек. Для одних скорейшее трудоустройство — приоритетная задача, другие отслеживают появляющиеся предложения на рынке труда с тем, чтобы перейти на более привлекательное для себя место работы, говорит Севостьянова.



Больше всего выросло количество тех, кто активно ищет работу, в таких отраслях как дизайн (+21%), культура и развлечения (+13%), туризм (+9%). В HeadHunter также отмечают, что одними из первых пострадали сфера туризма, индустрия красоты, фитнеса, гостинично-ресторанный бизнес, организации мероприятий.

Высвободившиеся здесь специалисты пока что рассматривают работу по своей специальности. Однако, сделать это, судя по всему, будет непросто: имеет место естественное сокращение количества вакансий именно в этих сферах. Причем, от 20 до 40 процентов.

Директор казанской рекрутинговой компании Express (входит в федеральную рекрутинговую ассоциацию) Наталия Хисматуллина отмечает, что порядка 90 процентов тех проектов, что были в работе, сейчас заморожены, подбор кадров на них не ведется. Наоборот, идет сокращение персонала из-за закрытия каких-то направлений. В том числе тех, которые ранее планировалось расширять.

«Во-первых, работодатели вынуждены сокращать бизнесы. Мы это видим у большей их части. Некий их процент оптимизируется. А кто-то занял выжидательную позицию, потому что не знает, сколько продлится текущая ситуация и что будет дальше», — констатирует она.



Подробнее об изменении на рынке труда читайте в материале «Реального времени».

