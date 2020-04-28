В Татарстане адвокат обвиняется в мошенничестве на 0,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в мошенничестве и подделке документов. Ущерб от его действий оценивается в 530 тысяч рублей.

Дело адвоката вели не только сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, но и офицеры республиканского управления ФСБ.

По версии правоохранителей, юрист получал деньги за фиктивное предоставление интересов граждан в суде. Он предоставлял «липовые» отчеты в Минюст РТ и получал расчет через филиал коллегии адвокатов, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.