Количество командировок в Казань и Уфу упало

Рынок деловых поездок за I квартал 2020 года сократился на 20%. Агентство делового туризма «Аэроклуб» отметило снижение командировок в Казань, Самару, Уфу, Новосибирск и Иркутск.

Спрос на командировки в Москву из регионов в марте упал на 80%, в Санкт-Петербург — на 70%, пишет «Коммерсантъ». Поездки в Сочи прекратились.

Однако спрос на билеты в Новый Уренгой для деловых поездок вырос втрое.

Всего по сегменту за апрель отмечено сокращение на 97%. Эксперты считают, что командировки восстановятся первыми в туризме после того, как будет отменен режим самоизоляции.