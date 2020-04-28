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Количество командировок в Казань и Уфу упало

22:28, 28.04.2020
Количество командировок в Казань и Уфу упало

Рынок деловых поездок за I квартал 2020 года сократился на 20%. Агентство делового туризма «Аэроклуб» отметило снижение командировок в Казань, Самару, Уфу, Новосибирск и Иркутск.

Спрос на командировки в Москву из регионов в марте упал на 80%, в Санкт-Петербург — на 70%, пишет «Коммерсантъ». Поездки в Сочи прекратились.

Однако спрос на билеты в Новый Уренгой для деловых поездок вырос втрое.

Всего по сегменту за апрель отмечено сокращение на 97%. Эксперты считают, что командировки восстановятся первыми в туризме после того, как будет отменен режим самоизоляции.

АналитикаБизнесТранспортУслуги Татарстан
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