По итогам 2019 года Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 29 апреля, в Казани состоялось очередное Общее собрание участников ООО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год. В целях безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи для участвующих в очередном Общем собрании участников.



В ходе собрания участниками банка был утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также избран Совет директоров Банка «Аверс».



По итогам 2019 года чистая прибыль Банка «Аверс» составила 2,2 млрд рублей, что на 10% выше по сравнению с чистой прибылью 2018 года. Общая величина активов банка на начало 2020 года составила 108 млрд рублей. Из них 49% пришлось на вложения в ценные бумаги. Банк «Аверс» показал рост по этому направлению — портфель ценных бумаг увеличился на 21 млрд рублей и составил 53 млрд рублей.



Банк «Аверс» занимает 45-е место по размеру собственного капитала, а также 56-е и 65-е места по прибыли и активам соответственно среди российских банков и второе место по этим же показателям в Республике Татарстан (по данным портала banki.ru на 1 января 2020 года).



В отчетном году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности. Рейтинг надежности банка (РДЭ) в 2019 году международным агентством Fitch был повышен до уровня «ВВ», прогноз по рейтингу «стабильный», и подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.



Кроме того, Банк «Аверс» традиционно входит в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. В марте 2020 года банк занял 41-е место в списке, поднявшись сразу на 9 позиций.



Партнерский материал

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.