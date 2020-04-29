«Что ни заработаешь, все отдай...»: пользователи соцсетей о штрафах за нарушение самоизоляции

Фото: Максим Платонов

Наболевшая тема

Прошел месяц с начала самоизоляции, и по комментариям в соцсетях становится понятно, что люди крайне устали сидеть дома. Особенно негативна реакция пользователей под постами, описывающими «закручивание гаек» — новые меры ограничения, запреты, пропуска по СМС и, конечно же, штрафы.

Напомним, суммы штрафов, установленные в РТ за несоблюдение ограничений, не так велики, как обещали паникеры: нашумевший закон с 15-тысячными штрафами относится далеко не ко всем случаям. В 99% ситуаций провинившемуся «гулене» угрожает штраф от 1 до 4 тысяч рублей, а при повторном нарушении — 5 тысяч рублей. Для должностных лиц эти суммы начинаются от 15 и заканчиваются 40 тысячами, а юрлицу, нарушившему ограничения, придется раскошелиться серьезно — от 300 до 500 тысяч рублей.

Обычно пользователи пабликов «Реального времени» довольно сдержаны. Но под постом о штрафах даже наши «воспитанные» читатели дали волю эмоциям.

Прошел месяц с начала самоизоляции, и по комментариям в соцсетях становится понятно, что люди крайне устали сидеть дома. Фото Ильи Репина

«Вместо финансовой поддержки населения...»

Мы не нашли у себя в пабликах ни одного пользовательского комментария, в котором введение штрафов одобрялось бы (одинокий комментарий «Браво!» вряд ли можно расценивать как одобрительный — он носит скорее язвительную окраску). Зато осуждающих записей хоть отбавляй. Вот что пишут наши комментаторы в ответ на публикацию о штрафах:

«Вместо финансовой поддержки населения — ловите, ребята, штрафы. Чиновники же должны в полном объеме получать зарплату каждый месяц»;

«Само понятие «самоизоляция» уже противоречит всему законодательству РФ. Его значение — изоляция самого (самих) себя. Как это возможно, что людей штрафуют за нарушение самоизоляции? Ведь это наше право — изолироваться или нет?»

«Завтра скажут всем в топку идти, тоже пойдем? Вот Осетия — молодцы! Чего мы боимся?»

«Что ни заработаешь, все отдай...»

Эмоциональные выпады людей понятны, и знатоков закона среди них тоже хватает — на самоизоляции на диванах страны резко выросло число не только вирусологов, но и «специалистов в области права».

Владимир Путин прямо сказал о том, что те, кто потрясает сегодня Конституцией и заявляет о своих гражданских правах на свободу передвижения, проявляют «насилие над окружающими». Фото kremlin.ru

Вы что, хотите как в Осетии?

Возмущение растет, люди устали от жестких мер. Но, как показывает статистика, особенно в сравнении с неблагополучными по COVID-19 регионами мира, эти меры работают. Штрафы нужны как сдерживающий фактор для тех, кто нарушает введенные правила.

Вчера в обращении к нации президент России Владимир Путин прямо сказал о том, что те, кто потрясает сегодня Конституцией и заявляет о своих гражданских правах на свободу передвижения, проявляют «насилие над окружающими»:

— Любые запреты, нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться с ситуациями, когда это выливается в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав. Я сейчас поясню, что лежит в основе принятых мной решений. Безусловная ценность цивилизации — свобода. Но жизнь человека неповторима, это абсолютная ценность, данная нам свыше. Свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией эта формула более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение — ставит свою личную свободу выше благополучия других — это превращается в эгоизм и насилие над окружающими.

России пока удается уберечь старшее поколение: по статистике, всего 15% пациентов с подтвержденным COVID-19 — люди старше 60 лет. Фото Максима Платонова

А что касается Осетии, то именно эту республику упомянула вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова, приводя пример безответственности и ухудшения ситуации на ровном месте, своими руками: до беспорядков рост заболеваемости там был 17% (и даже это на 10% выше, чем сейчас в среднем по России), а сейчас, всего за неделю, подскочил до 37%.

При всем этом России пока удается уберечь старшее поколение: по статистике, всего 15% пациентов с подтвержденным COVID-19 — люди старше 60 лет.

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Людмила Абрамова