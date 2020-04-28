Агент Кручинина: «Можем остаться в «Салавате Юлаеве», но есть другие варианты»

Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Алексей Кручинина, рассказал о ситуации вокруг будущего своего клиента. По его словам, они продолжают вести переговоры с уфимским клубом, но к игроку есть интерес со стороны других команд.

«Появилась информация, что «Салават Юлаев» не будет предлагать Алексею Кручинину новый контракт. Эта информация не соответствует действительности, у нас есть диалог с Уфой. Также есть интерес со стороны других команд, поэтому сейчас мы изучаем ситуацию и анализируем все возможные варианты», — сказал Парашкин.

Напомним, ранее появилась информация об уходе Кручинина из «Салавата Юлаева».

Действующее соглашение хоккеиста с уфимцами рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Кручинин перешел в уфимский клуб по ходу прошлого сезона из челябинского «Трактора». За «Салават Юлаев» хоккеист успел провести 9 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В серии плей-офф против омского «Авангарда» Кручинин на лед не выходил.