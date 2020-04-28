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«Салават Юлаев» расстанется с нападающим Кручининым

11:49, 28.04.2020
«Салават Юлаев» расстанется с нападающим Кручининым
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин покинет уфимский клуб в нынешнее межсезонье, сообщает издание «Горобзор».

По данным источника, руководство клуба из Уфы не намерено предлагать игроку новый контракт. Действующее соглашение хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Кручинин перешел в уфимский клуб по ходу прошлого сезона из челябинского «Трактора». За «Салават Юлаев» хоккеист успел провести 9 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. В серии плей-офф против омского «Авангарда» Кручинин на лед не выходил.

Напомним, ранее стала известна возможная дата начала нового сезона КХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
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