Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан бесценным игроком дивизиона Чернышева в КХЛ
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан болельщиками бесценным игроком дивизиона Чернышева в сезоне-2019/20 в КХЛ.
Такое звание он выиграл по итогам голосования и теперь сразится в финале конкурса с другими тремя победителями своих дивизионов. Его соперниками станут нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев (дивизион Боброва), капитан «Ак Барса» Данис Зарипов (дивизион Харламова) и форвард ЦСКА Кирилл Капризов (дивизион Тарасова).
Правила «Бесценной Лиги» предполагают голосование болельщиков–участников «Бесценной Лиги» за игроков любимых команд после каждого матча регулярного чемпионата и серии плей-офф. Хоккеист, набравший наибольшее количество голосов за сезон, получает титул бесценного игрока сезона и право побороться за победу во всей лиге.
СпортХоккей Башкортостан
Юха Метсола признан Бесценным Игроком дивизиона Чернышёва!— КХЛ (@khl) April 28, 2020
В главном голосовании за звание Бесценного Игрока сезона 2019/2020, которое начнется 29 апреля в 14:00 мск, примут участие:
— Вадим Шипачёв (ДИН)
— Данис Зарипов (АКБ)
— Кирилл Капризов (ЦСК)
— Юха Метсола (СЮЛ) pic.twitter.com/vZemoyGYLS
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