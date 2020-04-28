Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан бесценным игроком дивизиона Чернышева в КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан болельщиками бесценным игроком дивизиона Чернышева в сезоне-2019/20 в КХЛ.

Такое звание он выиграл по итогам голосования и теперь сразится в финале конкурса с другими тремя победителями своих дивизионов. Его соперниками станут нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев (дивизион Боброва), капитан «Ак Барса» Данис Зарипов (дивизион Харламова) и форвард ЦСКА Кирилл Капризов (дивизион Тарасова).

Правила «Бесценной Лиги» предполагают голосование болельщиков–участников «Бесценной Лиги» за игроков любимых команд после каждого матча регулярного чемпионата и серии плей-офф. Хоккеист, набравший наибольшее количество голосов за сезон, получает титул бесценного игрока сезона и право побороться за победу во всей лиге.