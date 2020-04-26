Капитан «Ак Барса» Зарипов признан бесценным игроком дивизиона Харламова в КХЛ

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов признан бесценным игроком дивизиона Харламова в сезоне-2019/20 и вышел в финал голосования, организованного КХЛ.

Правила «Бесценной Лиги» предполагают голосование болельщиков–участников «Бесценной Лиги» за игроков любимых команд после каждого матча регулярного чемпионата и серии плей-офф. Хоккеист, набравший наибольшее количество голосов за сезон, получает титул бесценного игрока сезона и право побороться за победу во всей лиге.

Напомним, казанский «Ак Барс» все еще не продлил контракты с капитаном Данисом Зариповым, ведущим защитником Альбертом Яруллиным и форвардом первого звена Кириллом Петровым. Бывший селекционер казанцев Андрей Яковенко предположил, что клубу можно расстаться с лидером и вложиться в развитие перспективного игрока.

Ранее Зарипов и руководство «Ак Барса» прокомментировали ситуацию вокруг продления соглашения с хоккеистом.