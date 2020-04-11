Политолог заявил о необходимости строительства ВСМ Москва — Казань

Политолог Сергей Михеев считает, что крупные инфраструктурные проекты помогут России избежать катастрофического уровня безработицы. Эксперт убежден, что необходимо строить ВСМ Москва — Казань, несмотря на убыточность проекта.

«Например, скоростная железная дорога Москва — Казань. Ее не строят, потому что неизвестно, когда она окупится. Да не имеет значения, когда она окупится! Это не важно. Пусть она вообще никогда не окупится! Она просто нам нужна», — цитирует Михеева «Полит Россия».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал почему федеральные власти откладывают проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Он объяснил, что, пока не просчитана окупаемость, такой крупный проект не будет запущен.