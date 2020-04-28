Исследование: какую работу в апреле татарстанцы искали чаще всего

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, какую работу чаще всего искали татарстанцы в период режима самоизоляции.

Так, c начала апреля обновили или создали резюме более 55 тысяч соискателей республики.

В топ-3 самых востребованных вакансий за этот период вошли: бухгалтер (почти 13,5 тысячи запросов), водитель (более 8 тысяч запросов) и курьеры (4,5 тысячи запросов).

Также в десятку популярных запросов татарстанцев вошли предложения для юристов, администраторов, кладовщиков, дизайнеров, инженеров, поваров: каждую из этих профессий пользователи искали более тысячи раз.

Кроме того, в период режима самоизоляции высокую активность показали представители сферы продаж, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Ранее сообщалось, что в Казани самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали руководитель группы разработки «1С», врач анестезиолог-реаниматолог, программист-разработчик и другие.

