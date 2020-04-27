Самые высокооплачиваемые вакансии Казани подорожали на фоне кризиса

Фото: Максим Платонов

Врач за 100 тысяч

Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал свою традиционную подборку самых высокооплачиваемых вакансий в крупнейших регионах России. Сегодня очередная вышла за апрель.

В Казани этот список выглядит так (редакция опускает названия организаций, опубликовавших вакансии):

руководитель группы разработки «1С» (150 тыс. рублей в месяц);

врач анестезиолог-реаниматолог (84—105 тыс. рублей);

программист-разработчик (от 70 тыс. рублей);

главный инженер и контент-маркетолог (по 70 тыс. рублей).

Интересно, что, несмотря на коронавирусную самоизоляцию и экономический спад в среднем по стране и региону, размер максимальной зарплаты, которая предлагается на портале в апреле, в подборке выросла по сравнению с мартом. Топ зарплат за март начинался с 90,З тысячи: это был торговый представитель. Можно было попытать счастья, чтобы устроиться на 70 тысяч менеджером по продаже мебели. Менеджеру по продажам алюминиевых конструкций «светило» от 65 тысяч.



Среди вакансий — врач анестезиолог-реаниматолог (84—105 тыс. рублей). Фото 24health.by

А что по России?

Самые высокооплачиваемые вакансии в России, зафиксированные на портале, конечно, в Москве. В апреле это директор в компанию по производству электроподстанций и электротехнического оборудования (от 250 тыс. рублей), HR-директор (200—250 тыс.), начальник отдела МСФО (от 200 тыс.), начальник отдела автоматизированных информационных систем (200 тыс.) и разработчик JavaScript (180—220 тысяч).

Причем если в столице Татарстана высокооплачиваемых должностей стало больше, то в столице обратная ситуация, причем снижение достаточно серьезное. Так, например, в марте в Москве искали директора digital-агентства на 450—500 тысяч рублей и заведующего хирургическим отделением на 250—270 тысяч.

В других регионах дела с зарплатой в апреле обстоят не так радужно, как в Москве. В большинстве крупнейших городов самая высокая предлагаемая на портале зарплата не превышает 100 тысяч. Но кое-где шестизначные зарплаты все-таки попадаются: например, главный инженер за 200 тысяч в месяц в Красноярске или ведущий инженер-конструктор в Уфе за 120 тысяч в месяц.

В марте таких вакансий было больше — в той же Уфе можно было устроиться руководителем офиса продаж и получать 200 тыс. в месяц, а в Екатеринбурге предлагали вакансию стоматолога-ортодонта с зарплатой в 250—300 тыс. рублей.

Мидхат Шагиахметов заявил, что наблюдается рост числа зарегистрированных безработных в Набережных Челнах, Пестречинском, Лаишевском районах. Фото Максима Платонова

Больше желающих получить пособие — больше безработных

На 21 апреля в Татарстане было зарегистрировано 16 625 безработных. Начиная с 9 апреля через портал «Работа в России» поступило 25 752 заявления. С 9 по 21 апреля пособие по безработице уже было назначено 1 543 жителям республики.

На традиционном субботнем совещании 25 апреля министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что наблюдается рост числа зарегистрированных безработных в Набережных Челнах, Пестречинском, Лаишевском районах. Рост в автограде он связал с тем, что безработными зарегистрировались граждане, ранее длительное время находившиеся без работы и желающие получить пособие.

Дарья Пинегина