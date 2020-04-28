Движение трамваев по БКК планируют открыть в конце августа

Фото: wikipedia.org Дмитрий Сагдеев

Строительство Большого Казанского кольца идет в соответствии с графиком. К 30 августа планируется открыть трамвайное движение по кольцу, об этом в ходе брифинга сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.



«Строим мост, чтобы трамвай был закольцован, около 58 домостроений — почти 80% от запланированного уже снесли, «Горэлектротранспорт» укладывает трамвайную решетку, устанавливает опоры», — сообщил он.

Ранее Миндортранс РТ показал, как выглядит стройка 2-го этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической.

