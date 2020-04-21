Миндортранс РТ показал, как проходит строительство 2-го этапа Большого Казанского кольца

Миндортранс РТ показал, как выглядит стройка 2-го этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической. Фоторепортаж опубликован на сайте ведомства.

Второй этап предусматривает переустройство коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей. Через Монастырскую протоку будет построен мост длиной 70,78 м.

За прошлую неделю рабочие завершили армирование, монтаж опалубки и бетонирование тела опоры №1. Ведется срубка свай до проектных отметок на подпорных стенах примыкающих опоре №1. Завершено бетонирование ростверков опоры №2. Продолжено армирование стоек на опоре №2 моста, передает пресс-служба ведомства.

Также продолжаются земляные работы. Строители вывезли 14700 куб. м непригодного грунта и мусора и завезли 3 900 тонн инертных материалов. Для проезда техники уложены временные подъездные пути.

Также велись работы по переустройству инженерных сетей. Проложены 40 погонных метров и сварены 277 погонных метров труб газопровода близ троллейбусного депо. Проложены 235 погонных метров труб водоснабжения и 120 погонных метров труб ливневой канализации.

