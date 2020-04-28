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Казанские улицы дважды обработали противовирусным средством

10:20, 28.04.2020
Казанские улицы дважды обработали противовирусным средством
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Улицы Казани дважды обработали противовирусным средством, об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев во время брифинга.

По его словам, специальный шампунь имеет двойное действие: одна добавка смывает с дорог реагенты после зимы, в другой содержится противовирусное вещество. В городе ежедневно обрабатывают поручни и стены в подземных переходах, а также остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин поручил завершить уборку города к майским праздникам.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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