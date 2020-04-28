Казанские улицы дважды обработали противовирусным средством
Улицы Казани дважды обработали противовирусным средством, об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев во время брифинга.
По его словам, специальный шампунь имеет двойное действие: одна добавка смывает с дорог реагенты после зимы, в другой содержится противовирусное вещество. В городе ежедневно обрабатывают поручни и стены в подземных переходах, а также остановки общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что мэр Казани Ильсур Метшин поручил завершить уборку города к майским праздникам.
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