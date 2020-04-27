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Уборку Казани завершат к майским праздникам

14:55, 27.04.2020
Уборку Казани завершат к майским праздникам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил завершить уборку города к майским праздникам.

Сейчас дорожные службы Казани полностью перешли на летний режим работы. В уборке задействуют 280 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих, которые уже приступили к очистке улично-дорожной сети от накопившихся за зиму грязи и мусора.

Также в настоящее время проводится ежедневная санитарная очистка улиц с дезинфицирующими средствами с широким спектром противовирусного и антимикробного действия, сообщили в мэрии города.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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