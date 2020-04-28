Главное к утру: изменения в предоставлении субсидий бизнесу и упавший индекс самоизоляции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 28 апреля.
- Кабмин Татарстана установил размер минимального потребительского бюджета на I квартал 2020 года. Он составит 16 217 рублей.
- Правительство Татарстана внесло изменения в порядок предоставления субсидий бизнесу на покрытие процентов по кредитам. Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за любой месяц (-ы) с 01.04.2020 по 30.09.2020, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств.
- В казанском ЖК «Салават купере» дом № 4-6 на 255 квартир получил заключение о соответствии. В скором времени он должен быть сдан в эксплуатацию. Госжилфонд при президенте Татарстана отмечает, что общая площадь 17-этажного дома составляет 15 тыс. кв. м.
- Правительство Татарстана продлило республиканскую госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ». Теперь она будет работать не до 2023-го, а до 2025 года.
- Аналитики компании InnoStage подсчитали, что максимального показателя самоизоляции жители нашей республики достигли в период с 30 марта по 5 апреля. В это время в Татарстане более 70% населения оставалось дома.
Однако потом индекс начал снижаться: с 6 по 12 апреля доля самоизолированных снизилась до 60%. В следующую неделю она опустилась до 58%, а на прошлой неделе достигла 57%.
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