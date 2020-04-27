Госжилфонд РТ отчитался о завершении строительства очередного соципотечного дома в «Салават купере»

В казанском ЖК «Салават купере» дом № 4-6 на 255 квартир получил заключение о соответствии. В скором времени он должен быть сдан в эксплуатацию.

Госжилфонд при президенте Татарстана отмечает, что общая площадь 17-этажного дома составляет 15 тысяч кв. м.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.