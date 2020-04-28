Власти Татарстана установили минимальный потребительский бюджет на уровне 16 217 рублей

Кабмин Татарстана установил размер минимального потребительского бюджета на I квартал 2020 года. Он составит 16 217 рублей.

Соответствующее распоряжение подписал накануне Алексей Песошин.

Напомним, что за IV квартал 2019 года этот показатель составил 15 785 рублей. Таким образом он вырос на 432 рубля.

Минимальный потребительский бюджет составляется на основе минимальной потребительской «корзины», в которую включаются товары, обеспечивающие минимальные потребности человека.

Это объем пищи, который нужен, чтобы не заболеть от недоедания, наиболее простые предметы одежды и обуви, элементарные средства санитарии и гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги.